Nach dem Aus der Regierungskoalition in Berlin fordert die Wirtschaft einen Kurswechsel der Politik. Sie will Verlässlichkeit - und schnelle Neuwahlen.

Die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Sachsen-Anhalt fordern Verlässlichkeit und Planungssicherheit. (Symbolfoto)

Magdeburg - Die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Sachsen-Anhalt sprechen sich für schnelle Neuwahlen nach dem Aus der Regierungskoalition in Berlin aus. Es brauche politische Verlässlichkeit und Planungssicherheit, sagte der Geschäftsführer des Dachverbands, Matthias Menger. „Wir brauchen daher jetzt schnellstmöglich Neuwahlen und eine neue, handlungsfähige Bundesregierung, die nach der Zeitenwende endlich auch eine erfolgreiche Wirtschaftswende vollzieht.“ Der Wirtschaftsstandort Deutschland sei im Abschwung und verliere massiv an Wettbewerbsfähigkeit. Es brauche daher einen Kurswechsel bei Energiekosten, Steuern, Sozialversicherung, Bürokratie und Infrastruktur.