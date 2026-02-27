Im Februar waren in Sachsen-Anhalt 93.761 Menschen ohne Job – rund 2.500 mehr als vor einem Jahr. Es gibt aber erste Anzeichen für eine Frühjahrsbelebung.

Die Arbeitslosenquote lag in diesem Februar in Sachsen-Anhalt etwas höher als noch vor einem Jahr. (Archivbild)

Halle - Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt ist im Februar bei 8,5 Prozent geblieben. Nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur lag die Arbeitslosenquote damit 0,3 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vormonat Januar gab es dagegen keine Veränderung. Der Chef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Markus Behrens, sieht aber erste Anzeichen für eine beginnende Frühjahrsbelebung.

Den Angaben zufolge waren im Februar 93.761 Menschen arbeitslos gemeldet und damit rund 2.522 mehr als vor einem Jahr.