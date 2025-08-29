Im August sinkt die Arbeitslosigkeit häufig. Der Rückgang fällt in diesem Jahr aber nur sehr gering aus. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben spürbar.

Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im August leicht gesunken. Insgesamt waren rund 151.200 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – etwa 900 weniger als im Juli, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 6,5 Prozent.

„Die wirtschaftlichen Unsicherheiten prägen weiterhin den Arbeitsmarkt“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. Wie im August üblich sei die Arbeitslosigkeit zwar gesunken, jedoch nur sehr gering.