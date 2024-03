Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im März im Vergleich zum Februar um knapp 1000 auf rund 141.000 gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um einen Punkt auf 6,6 Prozent nach unten gegangen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,3 Prozent. Die Bundesagentur griff auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. März vorlag. „Für die kommenden Monate rechne ich mit weiter rückläufigen Arbeitslosenzahlen im Kontext der anhaltenden Frühjahresbelebung - wenngleich in geringerem Umfang als früher“, sagte der Chef der BA-Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen.