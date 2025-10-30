Trotz leichtem Rückgang ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Welche Regionen besonders betroffen sind.

Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Oktober nur leicht gesunken. Landesweit waren zuletzt rund 147.700 Menschen arbeitslos gemeldet - 300 weniger als im September. Damit liege die Arbeitslosigkeit auf dem höchsten Oktober-Stand seit zehn Jahren, informierte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz. Die Arbeitslosenquote wurde mit 6,8 Prozent ausgewiesen.

Im regionalen Vergleich ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und dem Erzgebirgskreis am niedrigsten mit 5,3 und 5,4 Prozent. Schlusslicht ist die Stadt Chemnitz mit 9,6 Prozent.