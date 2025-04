Die Zahl der Arbeitslosen hat sich in Berlin im April erhöht. Die Quote verharrt über der 10-Prozent-Marke.

Arbeitslosigkeit in Berlin gestiegen

Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt bleibt in Berlin aus. (Archivbild)

Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im April im Vergleich zum Vormonat um 1.135 auf 217.508 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag bei 10,3 Prozent und damit um 0,1 Punkte höher als noch im März, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 9,7 Prozent.

„Die saisonübliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt bleibt in der Region weiterhin aus“, teilte die Chefin der Regionaldirektion für Arbeit, Ramona Schröder, mit. „Es gibt wenig Bewegung, die Unternehmen

stellen gegenwärtig nicht verstärkt ein, wie sonst zu dieser Jahreszeit.“ Seit Januar verharrt die Arbeitslosenquote in Berlin über der 10-Prozent-Marke.

Die Bundesagentur griff für die Erhebung auf Daten zurück, die zum 10. April vorlagen.