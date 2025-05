Arbeitslosigkeit in Bremen sinkt im Mai nur leicht

Bremen - Die Zahl der Arbeitslosen im Land Bremen ist im Mai nur leicht gesunken. Im Vergleich zum April gab sie um 66 auf 43.269 Erwerbslose nach, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 11,5 Prozent. Der Rückgang sei vor allem saisonbedingt, so die Arbeitsagentur.

Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen dagegen um 2.752, die Quote lag damals bei 10,9 Prozent. Im Vergleich zum Mai 2024 habe die Arbeitslosigkeit bei allen Personengruppen spürbar zugenommen, hieß es bei der Arbeitsagentur. Trotz der schwierigen Situation am Arbeitsmarkt würden in einigen Branchen aber immer noch händeringend Fachkräfte gesucht.