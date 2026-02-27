Der Arbeitsmarkt im kleinsten Bundesland steht weiter unter Druck. Im Februar blieb die Zahl der Arbeitslosen fast unverändert.

Bremen - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Bundesland Bremen bleibt angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen lag im Februar fast unverändert bei 43.550 Menschen, das waren nur 355 weniger als im Januar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 11,6 Prozent.

Die leichte Verbesserung begründete die Arbeitsagentur mit saisontypischen Effekten. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit sei im Februar jahreszeitlich üblich. Im Vergleich zum Februar 2025 sank die Zahl der Arbeitslosen um 121, die Quote lag damals bei 11,7 Prozent. Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. Februar vorlag.