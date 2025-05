Es fehlt der Schwung am Arbeitsmarkt, sagen die Experten der Bundesagentur für Arbeit. Sie legen die jüngsten Daten vor.

Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt im Mai leicht gesunken

Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt lag im Mai bei 7,9 Prozent. (Archivbild)

Halle - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist im Mai leicht gesunken. In dem Monat waren knapp 88.000 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 400 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit in Halle mitteilte. Im Vergleich zum Mai 2024 stieg die Zahl der Arbeitslosen um rund 5.300 beziehungsweise 6,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag den Angaben zufolge im Mai bei 7,9 Prozent nach 8,0 im Vormonat.

Der Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens, erklärte: „Die Chancen arbeitsloser Menschen, insbesondere mit geringerem Qualifikationsniveau, eine neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden, sind aktuell eher gering. Die anhaltend schwache Konjunktur dämpft die Einstellungsbereitschaft vieler Unternehmen deutlich.“ Gleichzeitig bleibe der Fachkräftebedarf weiter hoch und viele Unternehmen suchten dringend Personal, teilweise über Monate hinweg.