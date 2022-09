Aroniabeeren-Ernte läuft: Obstbauer erwartet weniger Ertrag

Aroniabeeren hängen an einem Strauch.

Paulinenaue - Nach dem Start in die Apfelsaison werden in Brandenburg auch die Aroniabeeren geerntet. Die kleinen dunklen Früchte, die als sehr gesund gelten, bleiben aber ein Nischen-Produkt in der Landwirtschaft.

Obstbauer Mike Bittner legte am Sonntag und Montag auf seiner Plantage nahe dem Ortseingang Paulinenaue (Havelland) mit der maschinellen Aroniabeeren-Ernte los. Die Früchte werden ihm zufolge etwa zu Marmelade oder Gelee und in regionalen Mostereien zu Saft verarbeitet.

Bittner rechnet mit einem Ertragsrückgang. Ein Teil der Beeren auf der rund vier Hektar großen Fläche sei vertrocknet, sagte er am Montag. Laut Gartenbauverband ist der Zuckergehalt der Früchte durch die Sonneneinstrahlung in diesem Sommer hoch.

Aroniabeeren standen in dem Bundesland im vergangenen Jahr auf über 201 Hektar. Die Beere, auch Apfelbeere genannt, gilt als besonders reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. Die wichtigste Strauchbeeren-Art in Brandenburg ist aber die Heidelbeere.