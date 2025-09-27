Bautzen - Eine Artistin ist bei einem Unfall während einer Zirkusvorstellung in der sächsischen Stadt Bautzen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Weitere Informationen zu dem Unglück am Samstagabend gab ein Polizeisprecher nicht. Noch bevor der Rettungsdienst an dem Unglücksort eintraf, habe eine Vielzahl der Zuschauer den Zirkus verlassen, heiß es weiter. Für Augenzeugen des Unfalls ist eine Betreuungshotline unter 03571 4560 eingerichtet.