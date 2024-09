Im März wurde ein Arzt in Chemnitz getötet. Die Ehefrau des Opfers gerät ins Visier der Ermittler und wird festgenommen.

Arzt in Chemnitz getötet - Ehefrau des Opfers festgenommen

Chemnitz - Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines 69-Jährigen in Chemnitz ist die Ehefrau des Opfers festgenommen worden. Sie stehe unter dem Verdacht ihren Ehemann, einen Arzt, mithilfe von zwei weiteren Tatverdächtigen getötet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die beiden weiteren Tatverdächtigen - eine 52 Jahre alte Frau und ein 62-Jähriger - waren wenige Tage nach der Tat am 10. März bereits festgenommen worden. Die beiden sitzen bereits in Untersuchungshaft. Die drei Beschuldigten hätten sich den Angaben zufolge zu dem Tatvorwurf nicht eingelassen. Weitere Auskünfte, insbesondere zu den Todesumständen und zum Tatmotiv, seien derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht möglich, hieß es.