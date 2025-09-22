Der Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt war als Mediziner tätig. Während es zu ihm bei der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern einen größeren Vorgang gab, blieb er in Sachsen-Anhalt unauffällig.

Magdeburg - Der spätere Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt ist bei der Ärztekammer Sachsen-Anhalt bis auf Meldeverstöße nicht auffällig geworden. Anders als zuvor bei den Ärztekammer-Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern habe Taleb A. hier keine Drohungen ausgestoßen, es habe keine Probleme oder Beschwerden zu ihm gegeben, sagte ein Jurist der Kammer im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Magdeburg.

Taleb A., der in Mecklenburg-Vorpommern seine Facharztanerkennung erhalten hatte, meldete sich demnach erstmals im November 2018 persönlich bei der Ärztekammer in Magdeburg. Er habe angegeben, seinen Wohnsitz seit 2016 in Magdeburg zu haben. Später sei er gerügt worden wegen eines wiederholten Meldeverstoßes, gegen ihn sei ein Ordnungsgeld von 500 Euro verhängt worden. Taleb A. habe anstandslos bezahlt. Bis zum Anschlag habe man seinen Namen nie wieder gehört, so der Jurist.

Verfahren waren abgeschlossen, man sah keinen Handlungsbedarf

Als sich Taleb A. ummeldete, standen die beiden Ärztekammern und auch die Approbationsbehörden in Kontakt. Aus Mecklenburg-Vorpommern sei die Information gekommen, dass der Mediziner im Anerkennungsverfahren zum Facharzt Mitarbeiter der Kammer bedroht habe, in einen Hungerstreik getreten sei und es auch eine Anzeige sowie eine Wohnungsdurchsuchung gegeben habe, sagte der Jurist der Ärztekammer Sachsen-Anhalt weiter. Alle Verfahren in Mecklenburg-Vorpommern seien abgeschlossen gewesen, man habe keinen Handlungsbedarf gesehen.

Der Jurist erinnert sich an Informationen zu einer Ethanolspritzen-Therapie, zu der Taleb A. in einem englischsprachigen Fachjournal publiziert habe. Diese Studien hätten lange zurückgelegen. Sie hätten keinen Anlass geboten, die Geeignetheit des Mediziners zu hinterfragen.

Taleb A. war ab 2020 im Maßregelvollzug in Bernburg im Salzlandkreis als Stationsarzt tätig. Sein Aufgabengebiet umfasste die psychiatrische Betreuung von Straftätern auf drei Stationen.

Mitte August erhob die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen-Anhalt Anklage gegen Taleb A. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt von Magdeburg gerast zu sein. Dabei wurden sechs Menschen getötet, mehr als 300 wurden zum Teil schwerst verletzt.