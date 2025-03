Von Monet in die Antarktis - im Panometer in Leipzig steht nächstes Jahr ein Themenwechsel an. Statt französischer Straßenszenen erwartet die Besucher dann eine Welt aus Eis und Schnee.

2026 wird in Leipzig ein neues Antarktis-Panorama gezeigt. (Archivbild)

Leipzg - Im Panometer in Leipzig können die Besucherinnen und Besucher im nächsten Jahr in die eisige Welt der Antarktis abtauchen. Der Künstler Yadegar Asisi plant ein 360-Grad-Panorama mit Gletschern, Eisbergen und Pinguinen. Das 32 Meter hohe Rundbild solle Ende Januar 2026 seine Weltpremiere in Leipzig feiern, teilten die Ausstellungsmacher mit.

Asisi habe die Region bereist, um das Licht und die Strukturen des Eises zu studieren. Die künstlerische Inszenierung der Antarktis werde das aktuelle Bild „Die Kathedrale von Monet“ ablösen, das noch bis Anfang Januar nächsten Jahres gezeigt werde.

Die Panoramen von Asisi werden außer in Leipzig auch in Berlin, Dresden, Lutherstadt Wittenberg und Pforzheim gezeigt. Zudem seien zwei weitere Ausstellungsstandorte in Wien und Konstanz im Bau.