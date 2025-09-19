Zwei Männer geraten im Chemnitzer Zentrum in Streit. Die Auseinandersetzung läuft aus dem Ruder. Einer von beiden greift laut Polizei zu einer gefährlichen Waffe.

Chemnitz - Ein Mann soll einem 31-Jährigen im Chemnitzer Zentrum mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Hals gestochen haben. Das Opfer kam am Donnerstagnachmittag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, schwebte aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei Chemnitz mitteilte.

Ein 25-Jähriger gilt demnach als tatverdächtig und wurde von der Polizei gestellt. Nach den Polizeimaßnahmen kam er wieder auf freien Fuß, wie es hieß. Die beiden Männer seien ersten Erkenntnissen zufolge in Streit geraten, dabei soll der 25-Jährige die Flasche als Waffe genutzt haben.