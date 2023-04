Berlin - Das Audimax der Alice Salomon Hochschule (ASH) in Berlin-Hellersdorf ist von Studentinnen und Studentinnen besetzt worden. Vor Ort im Hörsaal seien rund 40 bis 50 Menschen, sagte eine ASH-Sprecherin am Montag. Die Hochschulleitung sei um Lösungen bemüht und wolle der Gruppe ermöglichen, ihr bis Freitag geplantes Programm im Audimax abzuhalten. Die Stimmung sei entspannt.

Eine Gruppe namens „Alice besetzt“ hatte die Aktion am Sonntag angekündigt und begründete dies mit dem Kampf für bessere Studien- und Arbeitsbedingungen. Die Gruppe fordert nach eigenen Angaben vor allem die gleichberechtigte Teilhabe aller Studierenden, den Abbau von Barrieren und die Erschaffung und Erhaltung von Freiräumen für Studierende. Die ASH bietet Studiengänge in den Bereichen Soziale Arbeit, Gesundheit sowie Erziehung und Bildung in der Kindheit an.