Leipzig - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue muss im Achtelfinale des sächsischen Landespokals nach Leipzig reisen. Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev tritt Mitte November beim Sachsenligisten SV Tapfer 06 Leipzig an. Das ergab die Auslosung in Leipzig. Rekordpokalsieger Chemnitzer FC aus der Regionalliga, der in der dritten Runde den höherklassigen Titelverteidiger Dynamo Dresden nach Verlängerung bezwungen hatte, reist zum noch punktlosen Sachsenligisten Dresdner SC.

Die Spiele werden am 16./17. November ausgetragen, Ersatztermin ist der 20. November. Der Finaltag der Amateure, an dem alle Landespokal-Endspiele ausgetragen werden, ist für den 24. Mai 2025 angesetzt.

Die verbliebenen Regionalligisten müssen in der Runde der letzten 16 ebenfalls reisen. Lok Leipzig tritt beim Oberligisten FSV Budissa Bautzen an. Auch Chemie Leipzig hat mit dem VfB Auerbach einen Fünftligisten als Gegner. Der FSV Zwickau muss zum derzeitigen Tabellenzweiten der Sachsenliga, VfB Empor Glauchau.