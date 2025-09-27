Beim FC Erzgebirge wurde bereits über die Zukunft des Trainers diskutiert. Der Vorstand gab ihm das Vertrauen, das Team überzeugt und holt den zweiten Saisonsieg.

Aue - Dem FC Erzgebirge Aue ist in der 3. Fußball-Liga der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Mit einem 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV 1860 München stellten die Sachsen den Anschluss an das untere Mittelfeld her und nahmen etwas Druck von dem angezählten Trainer Jens Härtel. Marvin Stefaniak markierte nach 20 Minuten die Auer Führung. Eric Uhlmann (82.) sorgte vor 10.187 Zuschauern für den Endstand.

Bis zur überraschenden Führung durch das erste Saisontor von Stefaniak waren die Münchner die bessere Mannschaft. Kevin Volland traf in der 6. Minute mit einem direkt verwandelten Eckball zum vermeintlichen 0:1, doch wegen einer angeblichen Behinderung von Aues Keeper Martin Männel wurde der Treffer nicht gegeben. Unmittelbar vor dem Auer Führungstreffer traf 1860-Stürmer Florian Niederlechner nur den Pfosten.

Neues Spiel nach Auer Führung

Das 1:0 drehte die Partie komplett. Von den Löwen war fortan nur noch ganz wenig zu sehen, die Gastgeber bestimmten das Spiel, zeigten gefälligen Fußball mit durchdachten Seitenverlagerungen und hatten auch Chancen, das Ergebnis höher zu gestalten.

Nach der Pause spielten dann aber fast nur noch die Gäste. Aue arbeitete stark in der Defensive und verlegte sich auf gelegentliche Konter. Glück hatten die Hausherren, als Marvin Rittmüller (51.) erneut nur den Pfosten traf. Weitere Großchancen gab es für die Münchner danach nicht mehr. Dafür traf Aue und hätte das Ergebnis sogar noch ausbauen können. Der überragende Stefaniak (85.) traf mit einem Freistoß aber nur die Lattenunterkante.