Der Zweitligist trotzt den vereinsinternen Querelen rund um die Freistellung von Sport-Geschäftsführer Heidrich. In Duisburg erkämpft Erzgebirge einen Punkt.

Duisburg - Der FC Erzgebirge Aue hat den vereinsinternen Querelen mit der Freistellung von Sportchef Matthias Heidrich getrotzt und im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen Achtungserfolg erzielt. Beim Aufstiegskandidaten MSV Duisburg erkämpfte die Mannschaft von Trainer Jens Härtel vor 18.508 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena ein torloses Unentschieden.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle, konnten aber keine gefährlichen Möglichkeiten kreieren. Im Verlauf der ersten Halbzeit wurde Aue mutiger und hatte Pech, dass es nach einem Foul an Marvin Stefaniak keinen Elfmeter gab (34.). Im Gegenzug verpasste auf der anderen Seite Duisburgs Connor Noß mit einem Kopfball die Führung. Louis Lord lenkte in der Nachspielzeit einen Schlenzer von Florian Krüger an den Pfosten.

Die zweite Halbzeit konnte nicht an das Spielniveau des ersten Durchgangs anknüpfen. Duisburg war überlegen, Aue wurde wie im ersten Spielabschnitt im Laufe der Halbzeit wieder angriffslustiger. Zu einem Treffer reichte es aber für beide Mannschaften nicht, weil erneut Lord eine Großchance in der Nachspielzeit zunichtemachte (90.+4).