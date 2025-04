Aues Trainer Jens Härtel ging mit seinem Team gegen Dortmund in Führung.

Aue - Erzgebirge Aue hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Erfolg geschafft. Nach zuletzt zwei Niederlagen gelang gegen Borussia Dortmund II ein 2:1 (1:1), dadurch klettern die Sachsen in der Tabelle auf Rang zwölf. Borys Tashchy brachte Aue vor 10.495 Zuschauern in der 17. Minute in Führung, ehe Paul-Philiipp Besong (29.) den Ausgleich markierte. Mika Clausen (54.) traf dann zum 2:1.

Im Duell der punktgleichen Teams hatten die Auer, die zuletzt zwei Niederlagen in Saarbrücken und in Essen kassierten, leichte Anlaufschwierigkeiten. Doch plötzlich lief es. Anthony Baryllas (10.) prüfte mit einem abgefälschten Schuss Gästekeeper Silas Ostrzinski, der den Ball noch über die Latte lenkte. Gegen den Nachschuss von Tashchy (17.) war der Borussen-Torhüter dann machtlos, nachdem er Sekunden vorher Ali Lounes Schuss aus halbrechter Position noch abgewehrt hatte. Aue hätte durch Tashchy (27.) sogar erhöhen können, doch sein Kopfball knallte ans Aluminium.

Dortmunds Reserve erholte sich vom Gegentreffer nur langsam, kombinierte dann aber mit viel Tempo. Das wurde belohnt: Besong (29.) vollendete aus guter Position im Strafraum zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Wechsel gingen die Sachsen dank Clausen (54.), der von der Strafraumkante mit einem Traumschuss direkt in den Winkel trifft, erneut in Führung. Die Gäste blieben zwar mit ihren Kontern gefährlich, doch Aue verteidigte alles weg.