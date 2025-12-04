Örtlich Frost, Glätte und Sichtweiten unter 150 Meter: Auf was sich Autofahrer in der Nacht und am Freitagmorgen einstellen müssen.

Offenbach - Auf den Straßen kann es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) örtlich glatt werden. Dies gelte bis in den Freitagvormittag hinein im Süden, Osten und in der Mitte Deutschlands, heißt es im DWD-Warnlagebericht. Dort seien gebietsweise Frost sowie örtlich Nebel und Glätte möglich, im Bergland etwas Schnee.

In der Nacht zu Freitag und bis in den Freitagvormittag sei vor allem im Süden stellenweise auch Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter möglich. Vom Süden und Südwesten bis zur östlichen Mitte sind mit geringer Wahrscheinlichkeit örtlich gefrierender Regen oder Sprühregen und Glatteis zu erwarten.

Leichten Schneefall erwartet der DWD ab der Nacht gebietsweise in höheren Lagen von Bayern bis zu den östlichen Mittelgebirgen. Oberhalb von 600 bis 800 Metern sind ein bis drei Zentimeter Neuschnee vorhergesagt, in Staulagen sind der Vorhersage zufolge auch fünf Zentimeter möglich.

Die Nacht wird kalt: Der DWD rechnet mit leichtem Frost, die Temperaturen liegen der Vorhersage zufolge bis in den Freitagvormittag hinein zwischen minus drei und null Grad - dies gilt mit Ausnahme des Westens und Teilen des Nordostens. Im Südosten herrscht zum Teil ganztägig leichter Frost.