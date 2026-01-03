Groß Ippener - Auf der spiegelglatten Fahrbahn der Autobahn 1 ist ein Lastwagen ins Rutschen gekommen und hat die Autobahn in Richtung Bremen blockiert. Bei Groß Ippener (Kreis Oldenburg) bildete sich ein Stau von zwei bis drei Kilometern, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Verkehr an dem Lastwagen vorbeizuleiten, sei nicht möglich. Die Beamten sperrten die Autobahn an der Ausfahrt Groß Ippener. Autofahrer müssen von dort einer Umleitung folgen. Wie lang die Sperrung dauern sollte, konnte der Sprecher nicht sagen.