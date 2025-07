Berlin/Potsdam - Das sonnige Wochenendwetter in Berlin und Brandenburg soll ab Sonntagnachmittag laut Deutschem Wetterdienst ein Ende finden. Aus Richtung Westen werden Wolken erwartet, die von der Prignitz bis zum Elbe-Elster-Kreis über das Land ziehen und am Abend auch Berlin erreichen. Es kann demnach lokal begrenzt einzelne Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen geben. Die Höchsttemperatur für den Sonntag soll bei 32 Grad liegen.Am Montag nimmt die Bewölkung weiter zu, bei zum Teil kräftigem Regen. In Ostbrandenburg können schwere Gewitter auftreten. Die Meteorologen erwarten tagsüber Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Auch am Dienstag bleibt es bewölkt und Regenschauer sind möglich, bei 22 bis 24 Grad.