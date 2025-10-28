Auf einem verlassenen Grundstück findet ein Mann ein menschliches Skelett. Die Umstände des Todes sind für die Polizei noch völlig unbekannt.

Bernau bei Berlin - Nach dem Fund einer Leiche auf einem verlassenen Grundstück in Bernau bei Berlin ermittelt die Mordkommission der Polizei. Ein Mann habe die sterblichen Überreste am frühen Montagabend entdeckt, teilte die Polizei in Frankfurt mit. Die Polizei habe vor Ort bestätigt, dass es sich dabei um ein Skelett handele.

Wie in solchen Fällen üblich ermittelt nun die Mordkommission. Das bedeute aber nicht, dass der Polizei Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vorliegen, sagte ein Sprecher. Von der gerichtsmedizinischen Untersuchung erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise auf die Todesursache und die Identität des Toten.