Die Filmnächte am Dresdner Elbufer sind Kult. Jeweils im Sommer wird die barocke Altstadt dank Riesenleinwand und -bühne zur Kino- und Konzertkulisse - ganz nah an der Carolabrücke.

Dresden - Die Dresdner Filmnächte am Elbufer finden auch in diesem Sommer auf gewohntem Terrain statt. Oberhalb der Freitreppen am Königsufer unweit der teils eingestürzten Carolabrücke hat der Aufbau schon begonnen, wie eine Sprecherin der Veranstalter sagte. Am kommenden Dienstag soll das Kino- und Konzertprogramm bekanntgegeben werden. Dabei ist die bekannte „Kaisermania“ bereits gesetzt - und schon lange ausverkauft.

Nach dem Teileinsturz einer der drei Brückenstränge am 11. September 2024 hatten die Veranstalter um das beliebte Kulturevent am Flussufer und vor der berühmten Barockkulisse der Altstadt gebangt. Neben Filmaufführungen bietet es jeweils in den Sommermonaten auch Konzerte. Schlagersänger Roland Kaiser feiert alljährlich an mehreren Abenden „Kaisermania“, auch mit Hunderten Zaungästen auf den Elbwiesen - aber nun nicht mehr auf der Carolabrücke.