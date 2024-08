Erfurt - Die Thüringer Aufbaubank hat im vergangenen Jahr Wirtschaft und Kommunen mit Finanzspritzen und Darlehen im dreistelligen Millionenbereich unterstützt. Insgesamt seien 494 Millionen Euro an Zuschüssen bewilligt und 328 Millionen Euro an Darlehen vergeben worden, teilte die Bank mit Verweis auf ihren Geschäftsbericht 2023 in Erfurt mit.

Insgesamt seien rund 4.000 Projekte gefördert und 360 Investitionen finanziert worden. Darunter seien 103 Kommunaldarlehen über 142 Millionen Euro gewesen. Die Förderbank des Landes arbeitet dabei mit Gewinn: Unter dem Strich standen - wie schon im Jahr zuvor - 2,2 Millionen Euro. Das Gros des Geldes geht an das Land als Gesellschafter der Bank.

Viele Investitionen in Digitalisierung und IT-Prozesse

Die Aufbaubank habe Unternehmen, Kommunen und private Antragsteller durch unruhiges Fahrwasser begleitet, erklärte der Vorstand. Um das zu ermöglichen, sei viel in die Digitalisierung und IT-Prozesse investiert worden. „Das werden wir weiterführen“, so Vorstandschef Matthias Wierlacher.

Die Bank verfügt nach eigenen Angaben über ein Eigenkapital von 149 Millionen Euro. Sie arbeitet seit 1993 und unterstützt das Land bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Sie setzte den Großteil der Thüringer Förder-, Kredit- und Beteiligungsprogramme des Landes um.