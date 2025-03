Berga-Wünschendorf - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 92 nahe Berga-Wünschendorf (Landkreis Greiz) sind ein Mensch verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt worden. Ein 35-jähriger Autofahrer sei am Freitagvormittag an einer Abzweigung links abgebogen, teilte die Polizei mit. Ein nachfolgender Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto auf. Durch den Aufprall wurde der erste Wagen in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Der 35-Jährige verletzte sich dabei leicht und kam ins Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen seien große Schäden entstanden. Die Straße war über eine Stunde gesperrt.