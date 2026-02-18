Denkendorf - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Denkendorf sind ein 59 Jahre alter Mann aus Meiningen (Thüringen) und seine 55 Jahre alte Ehefrau schwer verletzt worden. Der 59-Jährige sei mit seinem Kleinbus von der Mittelspur nach rechts abgekommen und mit dem Heck eines Lkw-Gespannes kollidiert, teilte die Polizei mit. Der Mann und seine Ehefrau seien von der Feuerwehr aus dem Wrack ihres Wagens befreit worden. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Frau hatte lebensbedrohliche, der Mann schwere Verletzungen erlitten. An den Fahrzeugen sei ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Autobahn 9 wurde in Richtung Nürnberg für mehrere Stunden gesperrt, was zu einem Stau von bis zu 15 Kilometern Länge führte.