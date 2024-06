Ein Radfahrer fährt am Abend am Görlitzer Park vorbei.

Berlin - In bestimmten Straßen am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg, der für Drogenhandel bekannt ist, fallen die Straßenlaternen auffallend häufig aus. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Grünen-Anfrage hervor. Ob die Laternen tatsächlich nur öfter defekt sind oder gezielt beschädigt werden, blieb unklar.

In mehreren kürzeren Straßen direkt am Park, in denen viele Drogenhändler unterwegs sind, sind die Ausfälle der Laternen im vergangenen Jahr häufig: In der Cuvrystraße mit 24 Laternen gab es 55 Ausfälle, in der Falckensteinstraße mit 33 Laternen 63 Ausfälle, in der Görlitzer Straße direkt am Park mit 39 Laternen 98 Ausfälle und in der Forster Straße mit nur 9 Laternen 53 Ausfälle. Andere Straßen dort in der Umgebung, in denen kaum öffentlicher Drogenhandel stattfindet, wie die Wiener Straße, verzeichnen trotz 46 Laternen nur einen Ausfall im ganzen Jahr.

Der Senat teilte weiter mit, nächtliche Kontrollen der dortigen Gaslaternen erfolgten wöchentlich. „Die durchschnittliche Behebungsdauer bei Störungen beträgt sieben Tage.“ Die Ein- und Ausgänge des Parks sollen künftig besser beleuchtet werden, dazu werden auch moderne dimmbare Laternen eingesetzt. In ganz Berlin werden zudem die alten Gaslaternen nach und nach ausgetauscht.