An dieser Stelle aus gegebenem Anlass mal was zum Baguette. Auch wenn es einem guten Bördebrot im Normalfall niemals die Kruste reichen könnte. Dieses Baguette also sollte a) einen Rekord brechen und gleichzeitig b) die Back-Ehre der Franzosen wieder herstellen. Seit dem Wochenende sind sie also wieder Schöpfer des längsten Baguettes der Welt – nachdem Italien jahrelang diesen Titel innehatte.

Die ehrgeizigen französischen Bäcker haben also ein 140,53 Meter langes Stangenweißbrot zustandegebracht, fast eineinhalb mal so lang wie der Magdeburger Dom hoch ist. Und schmeckt vermutlich auch besser.

Seit drei Uhr nachts haben die Bäcker Teig geknetet und in Baguette-Form gebracht. Dann wurde ein extra gebauter Ofen auf Rädern Stück für Stück über die vorher noch bleiche, schließlich knusprige Teig-Wurst geschoben. Das Rekord-Stück wurde nachher an Obdachlosen-Einrichtungen verschenkt. Tolle Sache.