Jetzt hat er die Polizei am Hals.

Eine Geschichte aus dem wahren Leben, gerade passiert im Süden von Sachsen-Anhalt. Verbunden mit der Erkenntnis, dass moderne Technik unser Leben oft erleichtert. Manchmal macht sie es aber auch noch komplizierter.

Der 25-Jährige hatte was getrunken. Er rollte nachts um halb 4 mit seinem BMW durch Roßlau. Irgendwie traf er die Straße nicht so exakt. Dafür einen Baum.

Nur schnell weg, damit die Polizei nichts merkt, dachte der Mann womöglich – und machte sich zu Fuß aus dem Staub. Nur schnell Meldung machen, dass hier was passiert ist, dachte die intelligente Technik des Fahrzeugs – das eingebaute Notrufsystem zeigte einen Unfall an und alarmierte vollautomatisch die Polizei.

Die fand das leere Auto am Baum. Ein eingesetzter Fährtenhund fand wenig später den noch immer ein bisschen vollen Fahrer.

Weiter geht es im Polizeideutsch: Der Fahrzeugführer räumte den Unfall ein. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Entsprechende strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Trinken und Fahren war noch nie eine gute Idee. Schon gar nicht, wenn das Auto petzt.