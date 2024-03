Beim Spiel zeigt sich der wahre Charakter. Sagten früher die Erwachsenen, wenn man als Kind bei Mau-Mau oder Mensch-Ärgere-Dich-Nicht vor Wut und Enttäuschung die Karten durch den Raum pfefferte oder das Spielbrett umwarf.

Heute ist alles anders. Gesellschaftsspiele, also so mit mehreren Personen an einem Tisch, gibt es kaum noch. Statt dessen allein im Gaming-Kämmerchen Ballerspiele an Konsole oder PC gegen echte oder virtuelle Gegner irgendwo im Universum. Emotionen gibt es trotzdem. Wie jetzt in Bonn, als ein 14-jähriger Computer-Bengel wie am Spieß brüllte. Worauf die Nachbarn Schlimmes befürchteten und die Polizei riefen.

Tatsächlich hatte der Bursche nur „Fortnite“ am Rechner gespielt und sich altersgemäß über den für ihn ungünstigen Fortgang echauffiert. Alles wie früher. Nur eben digital. Es folgten: Ernste Ermahnung durch die Eltern und vielleicht zwei gemeinsame Strafrunden Mau-Mau. Analog.