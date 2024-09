Warum Nördlingen so viele Edelsteine hat wie keine andere Stadt Europas

Ein Diamant - allerdings viel größer als jene in Nördlingen.

Nördlingen - Glückliches Nördlingen! Die bayerische Kreisstadt ist reich. So steinreich wie keine andere Stadt Deutschlands, ach was: ganz Europas! Statistisch nämlich sitzt Nördlingen auf mehr als 3,5 Tonnen Diamanten je Einwohner – was bei gut 21.000 Einwohnern sagenhafte 72.000 Tonnen Edelsteine ausmacht!

Dass es in und um die Stadt herum mehr funkelt und glitzert als anderswo, ist zwar schon seit langem bekannt. Aber erst seit ein paar Jahrzehnten ahnten Geologen den Grund – und der ist jetzt bewiesen: Der Reichtum kam vom Himmel!

Vor knapp 15 Millionen Jahren nämlich knallte ein Asteroid auf das Gebiet des heutigen Nördlingen, sprengte einen im Durchmesser mehr als 20 Kilometer großen Krater in die Erde – und wandelte mit Druck und Hitze den Kohlenstoff zu Diamanten um.

Wirtschaftlich nutzen lassen sich die zwischen 0,2 und zwei Millimeter großen Steinchen nach Expertenansicht aber nicht. Und so ist die Kenntnis des unnützen Reichtums gleichzeitig auch: unnützes Wissen.