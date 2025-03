Die Passagiere des Ryanair-Fluges RK 3209 von Malaga nach Manchester kamen kürzlich in den Genuss eines Extra-Abenteuers. Eine halbe Stunde nach dem Start landete die Maschine schon wieder – in Bilbao. Grund war ein medizinischer Notfall. Der Patient wurde in einen Rettungswagen umgeladen, die Maschine für den Weiterflug nach Manchester nochmal vollgetankt. So weit, so Routine – in 15 Minuten erledigt. Als der Pilot wieder starten wollte, war jedoch das Personal der Flugsicherung verschwunden. Feierabend ist schließlich heilig. Vor morgen früh geht hier nichts mehr, richtete man dem Kapitän aus.

Und die Passagiere? Bonus-Aufenthalt in Bilbao. Um die Übernachtung mussten sie sich selbst kümmern – ob das in jedem Fall gelang, ist nicht überliefert. Schließlich hob die Maschine am nächsten Tag mit 14 Stunden Verspätung ab. Der Start verlief reibungslos, – die Kollegen der Flugsicherung hatten ihren Feierabend ausgiebig zur Regeneration genutzt.

Die Passagiere waren nicht so munter – aber immerhin hatten sie die überraschende Chance, Bilbao zu sehen, quasi en passant. Jeder andere müsste dafür extra einen Flug buchen.