Rein imagemäßig und auch von den Karriere-Chancen her ist der Job als Wurstpromoter (m/w/d) jetzt nicht ganz vorn. Dennoch könnte es sein, dass die Bewerber nach der Stellenanzeige eines Lebensmittelunternehmens Schlange stehen. Okay, es geht um einen Ein-Tages-Job. Tätigkeitsbeschreibung: Produkte (Logo rote Mühle) unter die Leute bringen. Davon (also sowohl Würste als auch Leute) werden sehr sicher sehr viele da sein. Das liegt am Arbeitsort: Hamburger Volksparkstadion am 23. Juli. Ausverkauftes Konzert der Pop-Diva Taylor Swift. Karten gibt es nur noch auf dem grauen Markt, ab 875 Euro bis 2149 (!) pro Stück.

Da machen sich Swift-Fans lieber einen Abend lang zur Wurst, kommen gratis rein und ihrem Idol ziemlich nahe – Wurstlänge quasi. Muss man sich nur noch gegen mögliche Mitbewerber durchsetzen. Wenn nötig mit allen Mitteln. Skrupel und Anstand sind an dieser Stelle völlig, ähm, Wurst.