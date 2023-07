Bitte, bitte nicht evakuieren

Hier ein paar Bemerkungen aus der, sorry, Abteilung Klugscheißer zur Berichterstattung bezüglich Katastrophen wie: Waldbrände in Südeuropa, Unwetter überall...

Die Kollegen der überregionalen Print-, Funk- und Onlinemedien leisten hier überwiegend richtig gute journalistische Arbeit. Was stört: Immer öfter werden Menschen evakuiert. Selbst in Überschriften. So schlimm in der Sache, so falsch in der Berichterstattung. Hundertprozentig will ich da selbst das eigene Medium nicht ausnehmen. Achtung, hier also zur Klugscheißer-Fraktion: Evakuieren heißt soviel wie eine Sache vollständig entleeren. Im Wortsinne ein Vakuum erzeugen. Haben wir in der Schule gelernt, sagt nachlesbar der Duden.

Man kann Häuser evakuieren, havarierte Kreuzfahrtschiffe oder ganze vom Feuer bedrohte Landstriche. Streng genommen natürlich auch Menschen – aber das würden die ganz sicher nicht überleben. Womit die ursprünglich gute Absicht ins komplette Gegenteil verkehrt wäre.

Hilfe, rettet uns vor um sich greifendem Sprach-Unsinn! Aber bitte auf keinen Fall evakuieren.