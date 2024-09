Seit Jahren flutet uns das TV mit Koch-Shows. Bekannte Köche kochen Essen. Da man das vermutlich meist tadellose Ergebnis als Zuschauer via TV nicht probieren kann, müssen andere Unterhaltungs-Elemente ran. Promis von B bis Z) kochen mit oder tun so. Sie schlagen sich achtbar oder versagen total. Oder sie säbeln sie sich mal eben aus Versehen fast die Fingerkuppe ab. Passierte zuletzt bei „Grill den Henssler“ diese Woche bei „Vox:. Comedian Bastian Bielendorfer schreit wie am Spieß und hält den blutenden Finger hoch. Zum Glück war TV-Notärztin Carola Holzner („Doc Caro“) auch in der Show, konnte routiniert Finger und Leben retten. Nächster Notarzt-Einsatz, als sich der auch ganz schön bekannte Podcaster Özcan Cosar am Topf verbrannte.

Passiert ist das alles schon bei der Aufzeichnung im August im Magdeburger Elbauauenpark. Was Starkoch Steffen Henssler damals kochte hat man übrigens schon vergessen.