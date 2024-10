Echt jetzt? Oder doch nur einer jener seltsamen Scherze, über die nur Boris Johnson, strubbeligster Premier Ihrer Majestät Elisabeth II., selbst lachen kann? Dieser grundseriöse Herr also, der Untersuchungsausschüsse als „Känguru-Gericht“ verspottete und Partys mit Mitarbeitern während des Corona-Lockdowns zu „Arbeitsveranstaltungen zur Stärkung der Moral“ erklärte, offenbart in seinen in der kommenden Woche erscheinenden Memoiren: Er erwog während der Pandemie eine Invasion der Niederlande!

Nicht, dass es da keine Viren gegeben hätte – wohl aber ein gut gefülltes Lager mit Impfstoffen des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca, das die böse EU mit einem Ausfuhrverbot in die Nicht-EU belegt hatte.

Boris’ Logik: Britische Firma = britische Impfstoffe = britisches Militär ist zuständig. Erst Berater hätten ihn von einer Kommandoaktion abgehalten: Die Niederlande seien kein Schurkenstaat, sondern ein Nato-Verbündeter. Da fiel’s auch ihm auf: „Ich wollte es nur nicht laut sagen – dass das Ganze völlig verrückt war.“ Ja, crazy Boris.