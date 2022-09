Brust raus, oder was?

Manchmal muss um „Oben ohne“ energisch gekämpft werden. In anderen Städten ist es per Verornung erlaubt.

Deutschland lässt sich prima einteilen - es kommt immer auf die Perspektive an. In Lederhosen-Fuzzis und Saupreißn. In Jammer-Ossis und Wessis, die wissen, wo es langgeht. Oder auch in Menschen aus den noch immer irgendwie neuen Ländern, die zum Anpacken neigen, während jene aus der alten Bundesrepublik lieber schwadronieren. Jede Menge Kategorien und Klischees. Aktuell tobt der Kampf zwischen oben ohne oder mit. In Berlin wird morgen über die Klage einer Französin entschieden, die aus dem Freibad geworfen wurde, weil sie kein Bikinioberteil anhatte – und nachdrücklich auch nicht anziehen wollte.