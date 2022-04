Cannabis-Pflanze im Altenheim verhaftet

Warnung an alle Hobby-Gärtner: Sattes Grünzeug im Seniorenheim erregt Verdacht bei den Behörden.

Meine Oma hegte, wie so ziemlich jede naturverbundene Rentnerin, in ihrem Kleingarten Fuchsien, Geranien, Pelargonien . Das ist schon ziemlich lange her und sorgte bei allen Beteiligten für Freude.