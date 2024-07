Europameister! Im Fußball hat’s zwar mal wieder nicht geklappt, aber in einer anderen „Disziplin“ sind die Deutschen seit Jahren unschlagbar: In keinem europäischen Land wird so viel online bestellt und danach wieder zurückgeschickt wie in Deutschland. Fast jedes vierte Paket gehe wieder an den Absender, haben die Mitglieder der extra eingerichteten Forschungsgruppe „Retourenmanagement“ an der Universität von Bamberg herausgefunden: Im Jahr seien das in Deutschland mehr als 500 Millionen Nichtgefallen-Päckchen!

Doch die Sache hat inzwischen auch etwas Gutes: Nicht alle verstoßenen Waren landen verschwenderisch auf dem Müll – die Retouren-Schwemme lässt die Wundertüte wiederauferstehen.

Findige Händler kaufen nämlich fleißig Rücksendungen auf, verpacken sie in – natürlich – nicht durchsichtige „Zufallspakete“ und bieten diese Wundertüten 2.0 für vergleichsweise kleines Geld in Retouren-Automaten an.

Alles kann drin sein für 15 oder 20 Euro: Wer da aufs neueste Super-Handy hofft, mag Glück haben – oder fluchen, wenn das Päckchen nur einen Gemüseschäler enthält, der selbst in Ein-Euro-Läden nur 95 Cent kostet.

Aus Hessen wird indes ein Happy End vermeldet: Dort soll ein „Secret Pack“ ein Brautkleid enthalten haben, das der Freundin des Käufers nicht nur passte, sondern auch gefiel. Laut „Hessenschau“ ist die Hochzeit noch für dieses Jahr geplant. Das Leben ist halt eine Wundertüte.