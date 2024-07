Was hat es mit der geheinisvollen Fußmatte auf sich?

Das wichtigste Detail einer Wohnung ist der Eingang. Beim Betreten soll der Besucher sofort wissen, was ihn drinnen erwartet. Unter anderem aus diesem Grund hat irgendwann ein kluger Mensch der mit Nachnamen vermutlich Fußmatte hieß, das nach ihm benannte Utensil erfunden.

Gern werden mit der Fußmatte also essenzielle Botschaften verschiedener Freundlichkeits-Grade an den Betreter übermittelt: „Grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein“. Oder: „Hier wohnen Horst, Gerlinde und Beethoven“ – letzteres meint vermutlich den Hauskater.

Dann gibt es noch das norddeutsch-pampige „Schuhe aus!“ Selbsterklärend. Das alpenländische Äquivalent könnte „Hax’n obkratz’n“ sein.

Und dann gibt es, wie in einer Filiale einer Baumarkt-Kette zu sehen, Fußmatten mit dem mysteriösen Wort „Ewoclem“. Heißt soviel wie: Hier wohnt eine besondere Spezies von Aliens. Könnte man denken.

Im Internet und in den sozialen Medien wird fieberhaft nach der richtigen Interpretation des rätselhaften Dreisilben-Worts gesucht: E-Wo-Clem. Ein bislang unbekannter Druiden-Zauberspruch? Ironisch-pöbelige Aufforderung (siehe „Schuhe aus!“, „Hax’n obkratz’n“) in einer ziemlich fremden Sprache? Das hat sich der Schreiber des Baumarkt-Preisschildes wohl auch gefragt. Schnöde Auflösung: Es heißt „Welcome“. Aber auch hier kommt es immer auf die Perspektive an.