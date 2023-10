er geblitzt wird, muss blechen. Was dem Autofahrer im US-Staat Georgia jetzt passierte, hat dennoch eine neue Qualität. Klar, er war mit 145 Sachen auf einer für 55 km/h ausgelegten Straße unterwegs. Connor Cato, so heißt der Mann, war sofort zerknirscht, als er das Blitzlicht sah. Als später der Bußgeldbescheid eintrudelte, fand er die Summe, die draufstand, trotzdem leicht übertrieben. Knapp anderthalb Millionen Dollar sollte der Delinquent latzen, exakt standen da 1480038,52 Dollar auf der Rechnung. Ach so, wahlweise war auch persönliches Erscheinen vor Gericht möglich. Wofür sich der schnelle Connor dann auch entschied.

Sein Glück: Er kam mit 1000 Dollar Strafe davon. Die astronomische Summe vom Knöllchen war eine als Platzhalter eingetragene zufällige Zahlenfolge, die von der Software einfach übernommen wurde. Wird künftig geändert, versprach die Bußgeldstelle.