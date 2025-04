Die TV-Macher des österreichischen Privatsenders ATV (gehört zur Pro7-Gruppe) haben jetzt, erstmal nur in der Alpenrepublik, ein revolutionäres Vorabend-Format ins Programm gehoben. Es heißt „Das Abendessen“. Es geht ums – Abendessen.

Die Handlung ist irgendetwas zwischen überschaubar und undurchschaubar, gern Beides zugleich. Die Sendung funktioniert ohne Drehbuch und ist live. Die Kamera zeichnet einfach auf, was die Mitglieder einer mehr oder weniger normalen Familie am Abendbrottisch tun und reden. Also wie zu Hause, nur dass man die Leute nicht kennt.

Die Eltern erzählen, wie sie sich vor 185 Jahren kennengelernt haben, Tochter sagt, dass sie warme Gurken hasst, Mama stellt fest, dass noch eine Gabel fehlt. Gähn.

Für den Fall, dass die Protagonisten live mal so richtigen Müll erzählen, hat der Sender mit einem Warnhinweis vorgesorgt: „Alle Äußerungen geben ausschließlich die Sichtweisen der Beteiligten wieder. ATV identifiziert sich nicht mit ... medienrechtlich unzulässigen Aussagen.“

Jetzt haben wir eine Ahnung davon, was wir schon so lange vermissen bei uns im TV.