Der Silvester-Abschied des Alfons Schuhbeck

Einmal noch ... Vor Sentimentalitätsanfällen am Ende einer Ära ist auch ein Sternekoch wie Alfons Schuhbeck nicht gefeit. Am letzten Tag seines persönlichen Katastrophenjahrs 2022 will es der gefallene Küchenstar ein letztes Mal richtig krachen lassen in seinen noblen „Südtiroler Stuben“ am Münchner Platzl: mit einem opulenten Fünf-Gänge-Silvestermenü für 195 Euro pro Person als „kulinarischem Abschiedsgruß“.