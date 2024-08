Wenn diese düsteren Akkorde erklingen, ist das Böse nicht mehr weit: Darth Vader, Herr der Dunkelheit in „Star Wars“, kündigt mit dem „Imperial March“ gerne mal sein unheilvolles Kommen an.

Nun schallten diese Klänge durch London! Drohte der Hauptstadt seiner Majestät etwa galaktische Gefahr?

Erst die BBC sorgte per Video für Aufklärung: Die martialischen Töne kamen nicht von einem Raum-,sondern einem Kriegsschiff, einem deutschen obendrein: Als Schlepper die Korvette „Braunschweig“ die Themse zu einem Trainingsbesuch hochzogen, hatte der Kapitän als Referenz an die Gastgeber die Schiffslautsprecher aufgedreht. Aber da kam kein „God save the King“ oder wenigstens ein Marsch aus „Pomp and Circumstance“ raus.

Nein, Darth Vader musste es sein – was Londoner ängstigte und die Bundesmarine zu einer offiziellen Erklärung nötigte: Nein, die Auswahl des Käpt’ns habe „keinen tieferen Sinn“ gehabt – imperiale Ansprüche gebe es nicht. Worauf die BBC Entwarnung gab: „Panic over, London!“