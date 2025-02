Aufgespießt Deutschlands bestbewachte Brötchen

Eine dreiste Diebin klaut Gemeinderäten in Tübingen das Frühstück. Jetzt stehen die Pausenbrötchen also unter Polizeischutz.

Unter Polizeischutz stehen Politiker, Superstars – und jetzt auch belegte Brötchen. Zumindest im schwäbischen Tübingen.

Die Geschichte spielt im Rathaus der Universitätsstadt. Schinken, Käse, Mett oder vegetarischer Aufstrich: Die Brötchen für die Gemeinderäte, die in jeder Sitzungspause in der Rathaus-Cafeteria im Kühlbüffet vorbereitet liegen, waren mehrfach komplett verschwunden. Das Buffet ratzeputz leergeräumt. Nix zu essen für die hungrigen Parlamentarier.

Einmal erwischte ein Rathausmitarbeiter eine ältere Dame, die sich reihenweise Brötchen in ihren mitgebrachten Einkaufsbeutel stopfte. Als sie merkte, dass sie ertappt wurde, machte sich die Frau blitzschnell aus dem Staub.

Jetzt stehen die Pausenbrötchen also unter Polizeischutz, werden manchmal sicherheitshalber gleich mit in den Sitzungssaal genommen. Gleichzeitig läuft der Sicherheitsdienst Streife in den Rathausfluren.

Die dreiste Brötchendiebin wurde jetzt schon seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen. Die verschärften Sicherheitsvorkehrungen scheinen zu wirken. Andererseits: Es gibt ja aktuell auch nichts mehr zu holen.