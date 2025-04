So ziemlich das Mieseste sind Trickbetrüger, die versuchen, ältere Menschen übers Ohr zu hauen. Wie der 39-Jährige, der in Eigenheimsiedlungen in Hamburg und im Umland an der Tür klingelte, den ahnungslosen Bewohnern die Geschichte auftischte, dass seine Drohne über ihrem Grundstück abgestürzt sei und er sie dort suchen müsste. Der freundliche Mann konnte, während er seine potenziellen Opfer in ein Gespräch verwickelte, zum Glück nur in einem Fall unbemerkt Bargeld stehlen.

Als ergebnisfokussierter Kleinkrimineller wollte er jedoch auch bei seinen anderen Aktionen nicht ohne Beute abziehen. Also baute er flugs die Kupferdachrinnen der Häuser ab und nahm sie mit. Fast eine Art von ehrenwert, dass der Mann a) einfach nicht aufgab, b) auch körperliche Arbeit nicht scheute. Was ihn, c), nicht davor bewahrte, von der Polizei doch noch auf frischer Tat erwischt zu werden. In seiner Wohnung fanden die Beamten allerlei Dachrinnen und einschlägiges Werkzeug.

Jetzt ist der Delinquent beschäftigungslos. In der Untersuchungshaft mangelt es gleichsam an gutgläubigen Senioren und an Kupfer-Dachrinnen.