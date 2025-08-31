Deutsche Bahn, du hast doch wirklich genug Feinde. Neben den bekannten vier Gesellen Frühling, Sommer, Herbst und Winter kommt jetzt auch noch: der Dachs!

Der putzige gestreifte Bursche hat ein noch ziemlich neues Hobby: An vielen Stellen in ganz Deutschland baut er seine geräumigen Höhlen direkt in den Bahndamm. Der dann irgendwann wegen Instabilität gesperrt werden muss. Wie bei Landau in der Südpfalz oder im nordrhein-westfälischen Fröndenberg. Hier fährt auf der 12,5 Kilometer langen Strecke nach Unna schon seit drei Jahren kein Zug. Und es wird noch weitere drei Jahre dauern und Millionen kosten, bis die Bauwerke von Meister Dachs beseitigt sind und ein betriebsbereiter Bahndamm am Start ist. Als wäre die arme Deutsche Bahn nicht schon genug gebeutelt. Wer ihr ebenfalls Stress bereitet: a) Die nörgeligen Reisenden, die ständig was von Pünktlichkeit und Service fantasieren. b) Ihre eigenen Abläufe – und Chefs, die oft nicht zu den Ansprüchen eines modernen Beförderungsunternehmens passen (einer musste kürzlich gehen). Wenn sich jetzt auch noch der Dachs mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter verbündet – au weia.