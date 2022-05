Die Queen als QR-Code

Liebe Anhänger der guten alten analogen Kommunikation: Sie müssen jetzt ganz tapfer sein. Die Postkarte, eine der letzten Bastionen der Nachrichten, die man in die Hand nehmen kann, wird demnächst auch elektrifiziert. Die Botschaft steht dann nicht mehr in Schön- oder Krakelschrift auf der Rückseite. Sie verbirgt sich in der Briefmarke. Als – natürlich digitales - Video.